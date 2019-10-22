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"Настоящий человек-паук": индонезийская скалолазка установила мировой рекорд (видео)

12:45, 22 октября 2019
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Сусанти завоевала золото ЧМ / фото: Sky Sports

24-летняя спортсменка сумела взобраться на 15-метровую стену за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в этой дисциплине. 

На достижение девушки обратили внимание пользователи соцсетей, которые назвали результат Сусанти "нечеловеческим". "Мы нашли настоящего человека-паука", "Чудо-женщина из Индонезии", "Как ей это удалось?", - писали пользователи.

Видео рекорда опубликовал YouTube-канал The Guardian.

УНИАН ранее сообщал, что украинский спортсмен установил рекорд, проплыв за месяц по Днепру больше 900 км.

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Теги: #скалолазание