"Настоящий человек-паук": индонезийская скалолазка установила мировой рекорд (видео)
12:45, 22 октября 2019Другое
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Индонезийка стала звездой социальных сетей, показав невероятную скорость на чемпионате мира по скалолазанию.
Сусанти завоевала золото ЧМ / фото: Sky Sports
Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти установила мировой рекорд на чемпионате мира в Китае.
24-летняя спортсменка сумела взобраться на 15-метровую стену за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в этой дисциплине.
На достижение девушки обратили внимание пользователи соцсетей, которые назвали результат Сусанти "нечеловеческим". "Мы нашли настоящего человека-паука", "Чудо-женщина из Индонезии", "Как ей это удалось?", - писали пользователи.
Видео рекорда опубликовал YouTube-канал The Guardian.
УНИАН ранее сообщал, что украинский спортсмен установил рекорд, проплыв за месяц по Днепру больше 900 км.
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