"Настоящий человек-паук": индонезийская скалолазка установила мировой рекорд (видео)

Индонезийка стала звездой социальных сетей, показав невероятную скорость на чемпионате мира по скалолазанию.

Индонезийская скалолазка Арьес Сусанти установила мировой рекорд на чемпионате мира в Китае.

24-летняя спортсменка сумела взобраться на 15-метровую стену за 6,995 секунды и завоевала золотую медаль в этой дисциплине.

На достижение девушки обратили внимание пользователи соцсетей, которые назвали результат Сусанти "нечеловеческим". "Мы нашли настоящего человека-паука", "Чудо-женщина из Индонезии", "Как ей это удалось?", - писали пользователи.

Видео рекорда опубликовал YouTube-канал The Guardian.

УНИАН ранее сообщал, что украинский спортсмен установил рекорд, проплыв за месяц по Днепру больше 900 км.