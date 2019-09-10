Украинский спортсмен установил рекорд, проплыв за месяц по Днепру больше 900 км (фоторепортаж)

В следующем году спортсмен планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту «Одесса-Стамбул».

Мастер спорта по плаванию Михаил Романишин за месяц и пять дней преодолел вплавь более 900 километров украинского участка Днепра, установив рекорд Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, рекорд был зафиксирован сегодня в Херсоне, где финишировал пловец, который 5 августа начал свой заплыв на границе Украины с Беларусью.

В частности, присутствующая на мероприятии руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила о достижении нового рекорда – преодолении вплавь расположенного на территории нашей страны участка реки Днепр.

По словам Ветровой, спортсмен проплыл более 900 километров.

После финиша Романишин отметил, что главная цель его заплыва – пропаганда спорта и здорового образа жизни.

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«Только не называйте меня экстремалом. То, что я делаю, совсем не экстремальный вид спорта. Я не люблю риск, не сторонник того, чтобы испытывать организм на прочность предельными нагрузками. То, что я делаю, всегда продумано и отработано на тренировках», - сказал он журналистам.

Спортсмен не считает заплыв тяжелым и изнурительным.

«Я даже получал удовольствие, так как видел, какая красивая наша страна. Правда, очень расстраивала экологическая ситуация. Я видел, что сбрасывается в Днепр, часто ощущал очень неприятный запах. Это недопустимо», - рассказал пловец.

В свою очередь его тренер Карен Абрамов рассказал, что некоторые участки были серьезным испытанием как для него, так и для Романишина.

Также, по словам тренера, не всегда удавалось делать остановки тогда, когда этого требовала ситуация.

«Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов, ел по специальному графику. И график питания нужно было соблюдать максимально четко, ведь этот заплыв – постоянный расход энергии в огромных количествах. Поэтому Михаилу приходилось есть и в воде, так как не всегда была возможность выйти на берег: машина не могла подъехать или из-за рельефа местности, или из-за того, что мы проплывали через территорию заповедника, куда въезд запрещался», - поведал Абрамов.

Романишин добавил, что этот заплыв является первым этапом более масштабного проекта. В следующем году он планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту «Одесса-Стамбул».