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Украинка Ястремская с победы над россиянкой стартовала на Кубке Кремля (видео)

17:29, 15 октября 2019
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Даяна Ястремская прошла во второй круг / фото: WTA

На старте турнира Ястремская обыграла соперницу из России, прошлогоднюю победительницу турнира Дарью Касаткину. 

Украинка одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4.

Видео было опубликовано на официальном канале WTA в YouTube.

В матче второго круга Ястремская сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс, которая занимает в рейтинге WTA 25-е место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская