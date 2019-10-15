Украинка Ястремская с победы над россиянкой стартовала на Кубке Кремля (видео)

Вторая ракетка Украины в первом круге обыграла Дарью Касаткину.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг на Кубке Кремля-2019 (призовой фонд - $ 1,032,000).

На старте турнира Ястремская обыграла соперницу из России, прошлогоднюю победительницу турнира Дарью Касаткину.

Украинка одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4.

Видео было опубликовано на официальном канале WTA в YouTube.

В матче второго круга Ястремская сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс, которая занимает в рейтинге WTA 25-е место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля.