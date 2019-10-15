Украинка Ястремская с победы над россиянкой стартовала на Кубке Кремля (видео)
17:29, 15 октября 2019Другое
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Вторая ракетка Украины в первом круге обыграла Дарью Касаткину.
Даяна Ястремская прошла во второй круг / фото: WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг на Кубке Кремля-2019 (призовой фонд - $ 1,032,000).
На старте турнира Ястремская обыграла соперницу из России, прошлогоднюю победительницу турнира Дарью Касаткину.
Украинка одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4.
Видео было опубликовано на официальном канале WTA в YouTube.
В матче второго круга Ястремская сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс, которая занимает в рейтинге WTA 25-е место.
УНИАН ранее также сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина надеется выиграть Кубок Кремля.
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