Днепр и Киев-Баскет сыграют в одной группе Кубка Европы ФИБА

Команда сумела пройти в квалификации представителя Беларуси.

"Днепр" сумел преодолеть квалификацию Кубка Европы ФИБА. В финальном раунде квалификации украинский клуб дважды обыграл "Борисфен" из Беларуси.

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После разгромной победы в первой игре в Могилеве (101:76), подопечные Дениса Журавлева сумели разобраться с соперником дома - 81:71.

"Днепр" (Украина) – Борисфен (Беларусь) – 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Самым результативным в составе "Днепра" стал Максим Закурдаев, который набрал 15 очков.

Напомним, в турнир понизился также "Киев-Баскет", который не сумел преодолеть квалификацию Лиги чемпионов ФИБА. Украинские команды сыграют в одной группе вместе с клубами "Цмоки-Минск" (Беларусь) и "Левски" (Болгария).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины по баскетболу.