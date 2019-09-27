Украинская теннисистка Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте
11:26, 27 сентября 2019Другое
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19-летняя украинка могла впервые в карьере пробиться в финал на турнире WTA.
Катарина Завацкая впервые играла в полуфинале на турнире WTA / фото: wtatennis.com
Украинка Катарина Завацкая не смогла выйти в финал теннисного турнира в Ташкенте с призовым фондом 250 тысяч долларов.
В полуфинале Завацкая играла против румынской теннисистки Сораны Кырсти (№96 в рейтинге WTA).
Матч продлился 75 минут. Украинка потерпела поражение в двух сетах - 0:6, 3:6.
Отметим, что Завацкая впервые в карьере выступала в полуфинале на турнире WTA. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в Мараккеше в 2018 году.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал на крупном турнире в Китае.
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