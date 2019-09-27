цей матеріал доступний українською

Украинская теннисистка Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте

11:26, 27 сентября 2019
Другое
98 0
Катарина Завацкая впервые играла в полуфинале на турнире WTA / фото: wtatennis.com

В полуфинале Завацкая играла против румынской теннисистки Сораны Кырсти (№96 в рейтинге WTA).

Матч продлился 75 минут. Украинка потерпела поражение в двух сетах - 0:6, 3:6.

Отметим, что Завацкая впервые в карьере выступала в полуфинале на турнире WTA. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в Мараккеше в 2018 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал на крупном турнире в Китае.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Катарина Завацкая