Украинская теннисистка Завацкая остановилась в шаге от финала на турнире в Ташкенте

19-летняя украинка могла впервые в карьере пробиться в финал на турнире WTA.

Украинка Катарина Завацкая не смогла выйти в финал теннисного турнира в Ташкенте с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В полуфинале Завацкая играла против румынской теннисистки Сораны Кырсти (№96 в рейтинге WTA).

Матч продлился 75 минут. Украинка потерпела поражение в двух сетах - 0:6, 3:6.

Отметим, что Завацкая впервые в карьере выступала в полуфинале на турнире WTA. Ранее ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в Мараккеше в 2018 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал на крупном турнире в Китае.