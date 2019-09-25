Запорожский Мотор одержал разгромную победу в матче SEHA-лиги

Украинский клуб уверенно обыграл команду Пекинского университета.

Запорожский "Мотор" провел матч третьего тура группового этапа международной SEHA-лиги.

Чемпион Украины на домашней площадке разгромил команду Пекинского спортивного университета. Итоговый счет - 41:19.

Интересно, что в первом сете "Мотор" выиграл у соперника со счетом 23:4.

"Мотор" одержал третью победу в трех матчах SEHA-лиги и лидирует в турнирной таблице группы А.

В следующем матче запорожцы 1 октября сыграют с сербской "Войводиной".

Как сообщал УНИАН, ранее в SEHA-лиге "Мотор" обыграл победителя гандбольной Лиги чемпионов "Вардар".