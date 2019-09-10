"Совмещать очень сложно": Ломаченко высказался о решении борца Беленюка пойти в депутаты

Украинский боксер заявил, что не представляет, как Жан Беленюк будет совмещать тренировки и политическую деятельность.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко высказал свое мнение о решении серебряного призера Олимпиады-2016, борца Жана Беленюка пойти в народные депутаты.

Об этом Ломаченко сказал в интервью для своего официального канала на YouTube.

"Мое отношение зависит от того, какие у него намерения. Если он действительно верит, что может как-то помочь нашей стране, то я уважаю это. Но в то же время я не представляю, как он будет справляться с подготовкой к Олимпийским играм, как он будет совмещать это и удастся ли ему это. Совмещать два дела очень сложно. Особенно тренировочный процесс", - отметил Ломаченко.

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Украинский чемпион привел собственный пример:

"У меня есть примеры. Я пытался после тренировок учить английский три раза в неделю по часу, у меня не выходило. Я не мог найти силы, я засыпал, когда учил его, у меня не было желания. На третью неделю я забросил это дело и сфокусировался только на подготовке".

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем участии в выборах.