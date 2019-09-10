"Зеленский пригласил лично": экс-футболист сборной Украины Федецкий рассказал о своем участии в выборах

Артем Федецкий считает, что может быть полезен украинцам.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем участии в парламентских выборах.

Слова Федецкого приводит ua-football.com.

Федецкий баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу от "Слуги народа", однако не прошел в парламент.

"Воспринял это как должное, это сравнимо со спортом: нужно побеждать, выигрывать и достигать своей цели. Но потом, когда окунулся, увидел проблемы после общения с людьми, где пришлось работать по 15 часов. Не привык проигрывать, неприятно, но думаю это только начало в таком непростом пути. Знаю, что могу быть полезен украинцам, видел их проблемы", - сказал Федецкий.

"Было приятно работать с молодой командой, все ребята амбициозные, без выгоды в политике, которые искренне хотят перемен в жизни украинского народа. Сказано громко, но искренно", - добавил футболист.

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Федецкий отметил, что был готов продолжать карьеру футболиста, однако в "один из вечеров раздался звонок":

"Это был личный звонок от президента Владимира Зеленского, с которым мы знакомы более восьми лет, и у нас сложились за этот период дружеские отношения. Это было его приглашение быть в команде Зе. Он поставил два условия - честность и порядочность. "Я знаю тебя таким, и ищу таких людей", - было сказано мне. Наш президент - молодец! Старается, поднял планку. Одна из побед его команды - освобождения наших героев, которые, наконец, вернулись на родину".

34-летний Федецкий добавил, что еще не принял решение о завершении карьеры футболиста и может вернуться на поле.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Тарас Михалик вспомнил, как рассказывал россиянам о Майдане.