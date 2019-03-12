Скандального экс-чемпиона UFC Макгрегора арестовали за грабеж и хулиганство

Боец повздорил с прохожим, который хотел с ним сфотографироваться.

Самый популярный боец ММА Конор Макгрегор снова обвиняется в хулиганстве. 30-летний ирландец задержан в Майами Бич за нападение на назойливого поклонника.

Англичанин Ахмед Абдирзак пытался фотографировать звездного спортсмена возле отеля "Фонтенбло", чем вызвал гнев у спортсмена. Боец вырвал смартфон из рук фаната, разбил его и унес с собой. Пострадавший написал заявление в полицию, оценив свою испорченную вещь в тысячу долларов, сообщает Спорт-Экспресс.

После этого Макгрегор был доставлен в участок и после дачи показаний в пять утра – отпущен на свободу под залог в 12 500 долларов. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в хулиганстве и разбое. Это уголовные статьи, но за новую выходку ирландцу навряд ли грозит что-то большее, чем штраф. Слушание дела должно пройти через три недели.

– Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию, – приводит New York Post слова адвоката бойца Самуэль Рабин. – Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать сотрудничество.

Ранее Макгрегор был отстранен от выступлений в ММА на шесть месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в драке после поединка с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе. Кроме того, Конор недавно имел неприятности с законом из-за нападения на автобус с бойцами UFC накануне шоу в Нью-Йорке в апреле прошлого года. Тогда дело дошло до суда, который приговорил ирландца к прослушиванию лекций по управлению гневом и к пяти дням общественных работ.

Свою вину Макгрегор признал, отработав пять дней в бруклинской церкви. Таким образом, его правонарушение было аннулировано и навряд ли повлияет на нынешнее следствие по делу о нападении на фаната. Хотя очевидно, что лекции по управлению гневом не пошли Макгрегору на пользу. Известен также инцидент, в который Конор влип перед своим вторым поединком с Ником Диазом. На анонсирующей пресс-конференции Конор пытался попасть в своего соперника бутылками с водой, но вместо этого угодил в голову журналисту. За что был оштрафован.

В 2017 году в одном из пабов Дублина Макгрегор якобы избил мафиози Грэма Уилана из ирландского клана Кинаханов. Бандиты назначили за голову бойца награду в 900 тысяч долларов. Полиция в эти разборки не вмешивалась, так как ни одна из сторон не обращалась за помощью. Достоверность этой истории также вызывает вопросы, поскольку мафия как-то очень быстро отказалась от своих планов мести.

Дисквалификация Магрегора истекает в апреле, и ходили настойчивые слухи о том, что ирландец в ближайшее время проведет поединок против Дональда Серроне. Однако затем эта информация была опровергнута. По одной из версий – Конор и глава UFC Дана Уайт не договорились по организационным вопросам. По другой – приоритетом Макгрегора является реванш с Хабибом. При этом Нурмагомедов заявил, что не вернутся в октагон раньше октября 2019 года. Скорее всего, к этому времени Конор успеет урегулировать свои новые неприятности с законом.​