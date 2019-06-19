Лучший шпажист Украины остался без медали на чемпионате Европы
12:34, 19 июня 2019Другое
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Богдан Никишин потерпел досадное поражение в четвертьфинале турнира.
Богдан Никишин в 1/8 финала выиграл у Янника Бореля / фото: facebook.com/fie.org
Украинский шпажист Богдан Никишин не сумел завоевать медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Германии.
На пути к 1/4 финала Никишин победил призера Олимпийских игр Радослава Завротняка из Польши (15:10), двукратного чемпиона мира в командных соревнованиях француза Ронана Густина (14:11) и победителя трех предыдущих чемпионатов Европы в личном первенстве Янника Бореля из Франции (15:14).
Однако в четвертьфинале Никишин неожиданно уступил израильтянину Шалому Фрейличу, который занимает 40-е место в мировом рейтинге. Украинец проиграл со счетом 12:15.
Командные соревнования в мужской шпаге пройдут 21 июня.
Как сообщал УНИАН, украинка Ольга Харлан на чемпионате Европы завоевала золотую медаль.
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