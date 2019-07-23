Лучший гандбольный клуб Украины узнал соперников в дебютном сезоне в SEHA-Лиге

"Мотор" сыграет с представителями нескольких стран.

Определились соперники запорожского Мотора в гандбольной SEHA-Лиге, где чемпион Украины сыграет впервые.

12 клубов были разбиты на две группы, а сезон стартует 3-4 сентября.

"Мотор" попал в группу А, где встретится с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.

Группа А

"Мотор" (Украина)

"Вардар" (Северная Македония)

"Нексе" (Хорватия)

"Татран" (Словакия)

"Войводина" (Сербия)

"Татабанья" (Венгрия)

Группа В

"Веспрем" (Венгрия)

Пекинский спортивный университет (Китай)

"Загреб" (Хорватия)

БГК им. Мешкова (Беларусь)

"Еврофарм Работник" (Македония)

"Металопластика" (Сербия)

По две лучшие команды по итогам группового этапа получат путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6 места, начнут плей-офф с 1/8 финала.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020.