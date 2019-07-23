Лучший гандбольный клуб Украины узнал соперников в дебютном сезоне в SEHA-Лиге
Определились соперники запорожского Мотора в гандбольной SEHA-Лиге, где чемпион Украины сыграет впервые.
12 клубов были разбиты на две группы, а сезон стартует 3-4 сентября.
"Мотор" попал в группу А, где встретится с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.
Группа А
"Мотор" (Украина)
"Вардар" (Северная Македония)
"Нексе" (Хорватия)
"Татран" (Словакия)
"Войводина" (Сербия)
"Татабанья" (Венгрия)
Группа В
"Веспрем" (Венгрия)
Пекинский спортивный университет (Китай)
"Загреб" (Хорватия)
БГК им. Мешкова (Беларусь)
"Еврофарм Работник" (Македония)
"Металопластика" (Сербия)
По две лучшие команды по итогам группового этапа получат путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6 места, начнут плей-офф с 1/8 финала.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины получила соперников по финальной части гандбольного Евро-2020.