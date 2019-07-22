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Украинский теннисист Стаховский стал чемпионом турнира в США (фото)

09:33, 22 июля 2019
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Стаховский победил в дуэте с Гранольерсом / twitter.com/tennishallofame

Сергей выступал в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом. В финальном поединке они встречались с представителем Сальвадора Марсело Аревало и мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелу.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился победой дуэта с участием украинца - 3:6, 7:6, 11:9. 

Для Стаховского этот титул стал восьмым в карьере на уровне ATP и четвертым - в парном разряде.

В настоящий момент Сергей является 144-й ракеткой мира. 

Ранее УНИАН сообщал, что Стаховский стал родственником известного футбольного тренера.

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Теги: #теннис#Сергей Стаховский