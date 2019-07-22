Украинский теннисист Стаховский стал чемпионом турнира в США (фото)

Украинцу не было равных в парном разряде.

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал чемпионом парного турнира ATP, который состоялся в американском Ньюпорте.

Сергей выступал в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом. В финальном поединке они встречались с представителем Сальвадора Марсело Аревало и мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелу.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился победой дуэта с участием украинца - 3:6, 7:6, 11:9.

Take a bow! 👏



Marcel Granollers and @Stako_tennis claim the #HallofFameOpen doubles title in a thrilling finish 6-7(10), 6-4, 13-11. pic.twitter.com/xGT3I1t19e — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 21 июля 2019 г.

Для Стаховского этот титул стал восьмым в карьере на уровне ATP и четвертым - в парном разряде.

В настоящий момент Сергей является 144-й ракеткой мира.

Ранее УНИАН сообщал, что Стаховский стал родственником известного футбольного тренера.