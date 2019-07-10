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Ребров и Стаховский стали родственниками (фото)

10:02, 10 июля 2019
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Сергей Стаховский / REUTERS

Об этом теннисист сообщил в Instagram.

На семейном фото с этого события также присутствует экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который ныне возглавляет "Ференцварош". Знаменитый в прошлом футболист стал крестным отцом ребенка.

Стаховский поделился фото с Ребровым / фото: instagram.com/stako

Сергей Стаховский в настоящий момент является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он пока не завоевал ни одного титула.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист Шахтера усилил команду Реброва.

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Теги: #футбол#теннис#Сергей Стаховский#Сергей Ребров