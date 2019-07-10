Ребров и Стаховский стали родственниками (фото)

Футбольный тренер стал крестным отцом сына теннисиста.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе со своей супругой Анфисой крестили своего третьего ребенка — сына Алекса.

Об этом теннисист сообщил в Instagram.

На семейном фото с этого события также присутствует экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который ныне возглавляет "Ференцварош". Знаменитый в прошлом футболист стал крестным отцом ребенка.

Сергей Стаховский в настоящий момент является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он пока не завоевал ни одного титула.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист Шахтера усилил команду Реброва.