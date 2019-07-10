Ребров и Стаховский стали родственниками (фото)
10:02, 10 июля 2019Другое
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Футбольный тренер стал крестным отцом сына теннисиста.
Сергей Стаховский / REUTERS
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе со своей супругой Анфисой крестили своего третьего ребенка — сына Алекса.
Об этом теннисист сообщил в Instagram.
На семейном фото с этого события также присутствует экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который ныне возглавляет "Ференцварош". Знаменитый в прошлом футболист стал крестным отцом ребенка.
Стаховский поделился фото с Ребровым / фото: instagram.com/stako
Сергей Стаховский в настоящий момент является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он пока не завоевал ни одного титула.
Ранее УНИАН сообщал, что футболист Шахтера усилил команду Реброва.
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