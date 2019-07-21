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Украинский легкоатлет Коноваленко стал чемпионом Европы (видео)

22:53, 21 июля 2019
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Артем Коноваленко показал лучший результат сезона в Европе / фото: sportdonoda.gov.ua

В ходе соревнований Коноваленко показал свой лучший результат в карьере - 16,50 метра. 

Серебряным призером стал представитель Беларуси Марк Мажейка (16,22 метра), а бронзу выиграл грек Андреас Пантазис (16,08 метра).

Отметим, что результат Коноваленко стал лучшим показателем сезона в Европе среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

Видео победного прыжка украинца было опубликовано на странице European Athletics в Twitter.

В активе сборной Украины теперь шесть медалей на ЧЕ U-20 в Швеции: четыре золота и два серебра.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую награду на молодежном чемпионате Европы выиграла прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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Теги: #легкая атлетика