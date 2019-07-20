Обошла россиянок: украинка Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы

17-летняя спортсменка стала лучшей в прыжках в высоту.

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы U-20 по легкой атлетике, который проходит в швейцарском Буросе.

17-летняя легкоатлетка с первой попытки покорила высоту 1.92 м, после чего попыталась взять планку 2.02 м, но сделать этого не удалось. Предыдущие пять высот Ярослава также взяла с первой попытки.

В тройку призеров вошли две россиянки — Аделина Халикова (1.90 м) и Наталья Спиридонова (1.87 м).

Еще одна украинка Елена Жмур показала свой лучший результат сезона (1.80 м) и стала 12-й.

Стоит отметить, что Магучих уже становилась чемпионкой на юношеской Олимпиаде, а также становилась чемпионкой мира и Европы U-18.

УНИАН ранее сообщал, что молодежный чемпионат Европы выиграл украинский метатель молота Кохан.