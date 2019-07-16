Зеленский встретился с украинскими спортсменами (фото)

Президент посетил олимпийскую базу, где встретился с чемпионами мира по футболу и призерами Европейских игр.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской сегодня, 16 июля, на олимпийской базе в Конча-Заспе провел встречу с украинскими спортсменами.

Об этом сообщает НОК Украины.

Зеленский наградил героев Европейских игр, а также футболистов сборной Украины U-20, которые стали чемпионами мира, государственными наградами.

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"Я горжусь тем, что живу с вами в одной стране, в одно время. Государство для вас, спортсменов, мало делало. Мы хотим это изменить - отношение и к вам, и к спорту", - отметил Зеленский, пообещав также увеличить стипендии спортсменов.

"Я знаю, что у вас очень маленькие спортивные стипендии. Мы увеличим. Обязательно будем помогать вам. Говорите о проблемах - будем решать", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина может побороться за право проведения Олимпиады после того, как будет построена инфрастуктура:

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь".

Как сообщал УНИАН, ранее украинские спортсмены Жан Беленюк и Олег Верняев записали обращение к Владимиру Зеленскому.