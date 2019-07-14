Сербский теннисист Джокович защитил титул на Уимблдоне (видео)

В финальном поединке Новак Джокович обыграл легендарного Роджера Федерера.

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона-2019.

В финальном матче Джокович, который был действующим обладателем титула, обыграл третий номер посева Роджера Федерера из Швейцарии.

Напряженная встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Впервые в истории турнира в финале был сыгран тай-брейк - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Счет в личных встречах увеличился в пользу серба - 26-22. Ранее Джокович выигрывал Уимблдон четыре раза - в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он обыгрывал как раз Федерера.

32-летний Новак выиграл 16-й титул на турнирах Большого шлема.

Ранее УНИАН сообщал, что чемпионкой женского разряда Уимблдона стала румынка Симона Халеп.