Сербский теннисист Джокович защитил титул на Уимблдоне (видео)
21:42, 14 июля 2019Другое
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В финальном поединке Новак Джокович обыграл легендарного Роджера Федерера.
Новак Джокович / REUTERS
Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона-2019.
В финальном матче Джокович, который был действующим обладателем титула, обыграл третий номер посева Роджера Федерера из Швейцарии.
Напряженная встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Впервые в истории турнира в финале был сыгран тай-брейк - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
Счет в личных встречах увеличился в пользу серба - 26-22. Ранее Джокович выигрывал Уимблдон четыре раза - в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он обыгрывал как раз Федерера.
32-летний Новак выиграл 16-й титул на турнирах Большого шлема.
Ранее УНИАН сообщал, что чемпионкой женского разряда Уимблдона стала румынка Симона Халеп.
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