Состоялась церемония открытия летней Универсиады-2019 (фото)

В Неаполе стартуют очередные соревнования с участием украинских спортсменов.

В итальянском Неаполе состоялась торжественная церемония открытия XXX Летней Универсиады-2019.

Сборная Украины приняла участие в параде команд, а знаменосцем стала волейболистка Диана Карпец.

В программу соревнований включены 18 видов спорта. Всего в Неаполе с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград, за которые будут бороться восемь тысяч студентов из 140 стран. Украину представят 178 спортсменов.

Украинцы выступят в футболе, баскетболе, волейболе, плавании, художественной и спортивной гимнастиках, легкой атлетике, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и прыжках в воду.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы завоевали 51 медаль на Европейских играх-2019.