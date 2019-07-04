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Состоялась церемония открытия летней Универсиады-2019 (фото)

09:38, 04 июля 2019
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В Италии выступят 178 украинцев / фото: universiade2019napoli.it

Сборная Украины приняла участие в параде команд, а знаменосцем стала волейболистка Диана Карпец.

Украину представят 178 спортсменов / фото: xsport.ua

В программу соревнований включены 18 видов спорта. Всего в Неаполе с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград, за которые будут бороться восемь тысяч студентов из 140 стран. Украину представят 178 спортсменов.

Украинцы выступят в футболе, баскетболе, волейболе, плавании, художественной и спортивной гимнастиках, легкой атлетике, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и прыжках в воду.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы завоевали 51 медаль на Европейских играх-2019.

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Теги: #Универсиада