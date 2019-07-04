Состоялась церемония открытия летней Универсиады-2019 (фото)
09:38, 04 июля 2019Другое
100 0
В Неаполе стартуют очередные соревнования с участием украинских спортсменов.
В Италии выступят 178 украинцев / фото: universiade2019napoli.it
В итальянском Неаполе состоялась торжественная церемония открытия XXX Летней Универсиады-2019.
Сборная Украины приняла участие в параде команд, а знаменосцем стала волейболистка Диана Карпец.
Украину представят 178 спортсменов / фото: xsport.ua
В программу соревнований включены 18 видов спорта. Всего в Неаполе с 3 по 14 июля будет разыграно 222 комплекта наград, за которые будут бороться восемь тысяч студентов из 140 стран. Украину представят 178 спортсменов.
Украинцы выступят в футболе, баскетболе, волейболе, плавании, художественной и спортивной гимнастиках, легкой атлетике, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании и прыжках в воду.
Ранее УНИАН сообщал, что украинцы завоевали 51 медаль на Европейских играх-2019.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter