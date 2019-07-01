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Фирменный стиль: Беленюк станцевал гопак после победы на Европейских играх (видео)

12:40, 01 июля 2019
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Беленюк стал золотым призером Минска / фото: НОК Украины

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019, после чего отпраздновал ее в своем фирменном стиле, станцевав гопак.

Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова. 

Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером. Все свои победы украинец отмечает танцем.

Как сообщал УНИАН, Украина завоевала на Европейских играх-2019 51 медаль.

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Теги: #Жан Беленюк#Европейские игры-2019