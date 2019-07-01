Фирменный стиль: Беленюк станцевал гопак после победы на Европейских играх (видео)

Украинский борец повеселил публику на трибунах.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019, после чего отпраздновал ее в своем фирменном стиле, станцевав гопак.

Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.

В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова.

Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером. Все свои победы украинец отмечает танцем.

Как сообщал УНИАН, Украина завоевала на Европейских играх-2019 51 медаль.