Фирменный стиль: Беленюк станцевал гопак после победы на Европейских играх (видео)
12:40, 01 июля 2019Другое
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Украинский борец повеселил публику на трибунах.
Беленюк стал золотым призером Минска / фото: НОК Украины
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019, после чего отпраздновал ее в своем фирменном стиле, станцевав гопак.
Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.
В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова.
Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером. Все свои победы украинец отмечает танцем.
Как сообщал УНИАН, Украина завоевала на Европейских играх-2019 51 медаль.
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