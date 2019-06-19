Вторая ракетка Украины Цуренко неудачно стартовала на турнире в Бирмингеме

Ни одной из украинок не удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Англии.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко покинула турнир WTA в английском Бирмингеме. В матче первого круга Цуренко проиграла 66-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США. Читайте такжеРолан Гаррос: украинка Цуренко проиграла экс-первой ракетке мира Соперницы провели на корте 1 час и 7 минут. Украинская теннисистка уступила со счетом 3:6, 3:6. Отметим, что матч Цуренко должен был состояться 18 июня, но был перенесен из-за дождя. Ранее турнир также покинула украинка Даяна Ястремская, которая проиграла немке Юлии Гергес - 6:3, 4:6, 3:6. Как сообщал УНИАН, первый круг в Бирмингеме не смогла преодолеть и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter