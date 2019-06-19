цей матеріал доступний українською

Вторая ракетка Украины Цуренко неудачно стартовала на турнире в Бирмингеме

15:03, 19 июня 2019
Другое
18 0
Леся Цуренко проиграла американке Дженнифер Брэди / фото: facebook.com/tsurenkofficial

В матче первого круга Цуренко проиграла 66-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США.

Читайте такжеРолан Гаррос: украинка Цуренко проиграла экс-первой ракетке мира

Соперницы провели на корте 1 час и 7 минут. Украинская теннисистка уступила со счетом 3:6, 3:6.

Отметим, что матч Цуренко должен был состояться 18 июня, но был перенесен из-за дождя.

Ранее турнир также покинула украинка Даяна Ястремская, которая проиграла немке Юлии Гергес - 6:3, 4:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, первый круг в Бирмингеме не смогла преодолеть и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #теннис#Леся Цуренко