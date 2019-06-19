Вторая ракетка Украины Цуренко неудачно стартовала на турнире в Бирмингеме
15:03, 19 июня 2019Другое
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Ни одной из украинок не удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Англии.
Леся Цуренко проиграла американке Дженнифер Брэди / фото: facebook.com/tsurenkofficial
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко покинула турнир WTA в английском Бирмингеме.
В матче первого круга Цуренко проиграла 66-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США.
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Соперницы провели на корте 1 час и 7 минут. Украинская теннисистка уступила со счетом 3:6, 3:6.
Отметим, что матч Цуренко должен был состояться 18 июня, но был перенесен из-за дождя.
Ранее турнир также покинула украинка Даяна Ястремская, которая проиграла немке Юлии Гергес - 6:3, 4:6, 3:6.
Как сообщал УНИАН, первый круг в Бирмингеме не смогла преодолеть и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.
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