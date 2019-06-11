"Под силу изменить ситуацию": украинский чемпион мира объяснил, зачем идет в политику

Жан Беленюк рассказал, почему принял предложение присоединиться к партии "Слуга народа".

Серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк объяснил, почему принял решение баллотироваться в Верховную раду.

Об этом Беленюк написал на своей странице в Facebook.

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"Президент и его команда увидели во мне человека, которому под силу положительно изменить ситуацию в украинском спорте. Осознав, что критиковать и быть недовольным ситуацией намного проще, чем взять на себя ответственность, решил принять предложение, полностью отдавая себе отчет куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением", - отметил Беленюк.

Спортсмен также подчеркнул, что его не задевает критика:

"Жизнь меня достаточно неплохо закалила с самого детства, поэтому всякого рода выпады в мой адрес со стороны абсолютно разных людей, подавляющее большинство из которых мне даже заочно не знакомо, меня никак не задевают".

Беленюк ответил на расистский выпад черниговского журналиста Василия Чепурного:

"Журналисту из Чернигова нечего даже извиняться, он вряд ли что-то понял, да и мне его извинения не нужны, моя самооценка не пострадала".

Отметим, что ранее Беленюк заявил, что завершит спортивную карьеру после Олимпиады-2020 в Токио.

Как сообщал УНИАН, Беленюк вошел в первую десятку списка партии "Слуга народа".