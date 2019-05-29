Соперницей Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос стала экс-первая ракетка мира

Во втором раунде турнира Гарбинье Мугуруса разгромила шведку Йоханну Ларссон со счетом 6:4, 6:1.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала соперницей украинки Элины Свитолиной в третьем круге турнира серии Большого Шлема - Ролан Гаррос - в Париже.

Во втором раунде Мугуруса за две партии обыграла шведку Йоханну Ларссон со счетом 6:4, 6:1 и теперь встретится с первой ракеткой Украины.

25-летняя Мугуруса - экс-первая ракетка мира. Высшим ее достижением на турнирах Большого Шлема является победа на Ролан Гаррос, где завоевала титул в 2014 году.

Напомним, что Свитолина вышла в третий круг без борьбы, поскольку ее соперница – украинка Катерина Козлова – снялась с матча из-за проблем со здоровьем.