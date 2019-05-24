Свитолина о матче с Уильямс на Ролан Гаррос: жеребьевка не легкая, но легких путей я не ищу

В первом раунде Элина сыграет с экс-первой ракеткой планеты Винус Уильямс.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала жеребьевку одного из самых престижных теннисных турниров в мире - Ролан Гаррос, где в первом раунде она сыграет с американкой Винус Уильямс.

«Жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру. С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую.

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С коленом ситуация, конечно, непростая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем – это всегда большая мотивация», – сказала Свитолина, которую цитирует btu.org.ua.

Напомним, вчера стали известны результаты жеребьевки первого раунда Ролан Гарроса. Помимо Свитолиной, в основной сетке сыграют также другие украинки - Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова. В финал квалификации вышла также Катарина Завацкая, которая встретится за выход в основной раунд с итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе.