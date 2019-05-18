ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия и Чехия одержали разгромные победы

На чемпионате мира по хоккею в Словакии прошли очередные матчи

На чемпионате мира-2019 по хоккею 17 мая состоялось четыре матча. В группе А сборная Франции, проиграв Словакии, лишилась шансов на выход из группы, а Финляндия всухую обыграла Великобританию. В группе В Чехия нанесла Италии крупное поражение, которое стало для итальянцев пятым подряд без заброшенных шайб на турнире. В другом матче Норвегия обыграла Австрию. Читайте такжеЧМ-2019 по хоккею: Россия с рекордом обыграла Италию, Германия вырвала победу у Словакии Группа A Франция - Словакия - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3) Финляндия - Великобритания - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) Положение команд: Финляндия - 13 очков (5 матчей), Германия - 12 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Словакия - 6 (5), Дания - 4 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (5) Группа В Чехия - Италия - 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) Австрия - Норвегия - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Положение команд: Швейцария - 12 очков (4 матча), Россия - 12 (4), Чехия - 12 (5), Швеция - 9 (4), Латвия - 6 (4), Норвегия - 3 (5), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (5) Как сообщал УНИАН, ранее Чехия обыграла Латвию, а Финляндия - Данию.

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