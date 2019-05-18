ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия и Чехия одержали разгромные победы
На чемпионате мира-2019 по хоккею 17 мая состоялось четыре матча.
В группе А сборная Франции, проиграв Словакии, лишилась шансов на выход из группы, а Финляндия всухую обыграла Великобританию.
В группе В Чехия нанесла Италии крупное поражение, которое стало для итальянцев пятым подряд без заброшенных шайб на турнире. В другом матче Норвегия обыграла Австрию.
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Группа A
Франция - Словакия - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Финляндия - Великобритания - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Положение команд: Финляндия - 13 очков (5 матчей), Германия - 12 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Словакия - 6 (5), Дания - 4 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (5)
Группа В
Чехия - Италия - 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Австрия - Норвегия - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Положение команд: Швейцария - 12 очков (4 матча), Россия - 12 (4), Чехия - 12 (5), Швеция - 9 (4), Латвия - 6 (4), Норвегия - 3 (5), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (5)
Как сообщал УНИАН, ранее Чехия обыграла Латвию, а Финляндия - Данию.