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ЧМ-2019 по хоккею: Финляндия и Чехия одержали разгромные победы

00:44, 18 мая 2019
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Сборная Финляндии / REUTERS

В группе А сборная Франции, проиграв Словакии, лишилась шансов на выход из группы, а Финляндия всухую обыграла Великобританию.

В группе В Чехия нанесла Италии крупное поражение, которое стало для итальянцев пятым подряд без заброшенных шайб на турнире. В другом матче Норвегия обыграла Австрию.

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Группа A

Франция - Словакия - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Финляндия - Великобритания - 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Положение команд: Финляндия - 13 очков (5 матчей), Германия - 12 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Словакия - 6 (5), Дания - 4 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (5)

Группа В

Чехия - Италия - 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Австрия - Норвегия - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Положение команд: Швейцария - 12 очков (4 матча), Россия - 12 (4), Чехия - 12 (5), Швеция - 9 (4), Латвия - 6 (4), Норвегия - 3 (5), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (5)

Как сообщал УНИАН, ранее Чехия обыграла Латвию, а Финляндия - Данию.

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Теги: #хоккей#ЧМ-2019#ЧМ-2019 по хоккею