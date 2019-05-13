Цуренко проиграла Путинцевой из Казахстана в первом круге теннисного турнира в Риме

В столице Италии также выступят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение на старте турнира WTA Premier 5 в Риме.

Ее соперницей была казахстанская спортсменка Юлия Путинцева. Матч продолжался 1 час и 21 минуту. В первой партии на три брейка соперницы Цуренко ответила двумя. Во втором сете Путинцева также взяла три гейма на подаче украинки, проиграв один на своей.

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Отметим, что в этом сезоне девушки встречались на турнире в Дубае, где Цуренко оформила досрочную победу, когда Путинцева снялась с их поединка в начале второй партии.

Рим. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 4:6, 2:6

Отметим, что в Риме выступят еще две украинки. Элина Свитолина, которая побеждала на этих соревнованиях в прошлом и позапрошлом годах, получила пятый номер посева и пропустит первый круг. Даяна Ястремская в своём дебютном матче в столице Италии встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которую обыграла в этом году во втором круге Australian Open.