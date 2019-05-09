Американский спринтер во время бега напоролся на копье
19:23, 09 мая 2019Другое
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Спортсмена спасли врачи, которые извлекли спортивный снаряд из его тела.
Элайджа Годвин / sports.ru
Американский спринтер Элайджа Годвин во время бега напоролся на легкоатлетическое копье, воткнутое на стадионе.
Об этом сообщает USA Today.
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Годвин бежал спиной по полю стадиона и не заметил торчащее в земле копье. Копье прошло под лопаткой спортсмена. Древко пришлось частично обрезать перед тем, как бегуна доставили в больницу. Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.
У Годвина оказалось проткнуто легкое, но врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.
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