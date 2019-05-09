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Американский спринтер во время бега напоролся на копье

19:23, 09 мая 2019
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Элайджа Годвин / sports.ru

Об этом сообщает USA Today.

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Годвин бежал спиной по полю стадиона и не заметил торчащее в земле копье. Копье прошло под лопаткой спортсмена. Древко пришлось частично обрезать перед тем, как бегуна доставили в больницу. Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.

У Годвина оказалось проткнуто легкое, но врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.

Как сообщал УНИАН, блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире.

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Теги: #легкая атлетика#травма