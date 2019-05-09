Американский спринтер во время бега напоролся на копье

Спортсмена спасли врачи, которые извлекли спортивный снаряд из его тела.

Американский спринтер Элайджа Годвин во время бега напоролся на легкоатлетическое копье, воткнутое на стадионе.

Об этом сообщает USA Today.

Читайте такжеХрабрый кот победил стаю из шести собак и попал на видео

Годвин бежал спиной по полю стадиона и не заметил торчащее в земле копье. Копье прошло под лопаткой спортсмена. Древко пришлось частично обрезать перед тем, как бегуна доставили в больницу. Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.

У Годвина оказалось проткнуто легкое, но врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.

Как сообщал УНИАН, блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире.