Две украинские теннисистки пробились в основную сетку крупного турнира в Мадриде

Марта Костюк и Катерина Козлова успешно прошли квалификацию.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова пробились в основную сетку турнира серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом более 7 миллионов евро.

В финале квалификации Костюк обыграла румынку Ирину Марию Бару - 7:5, 3:6, 6:2.

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Козлова в матче за выход в основную сетку в двух сетах одолела испанку Алену Большову-Задойнов - 6:3, 6:3.

Напомним, напрямую в основную сетку турнира попали украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Впервые в истории турнира в Мадриде в основной сетке сыграют сразу пять представительниц Украины.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей стадии квалификации Козлова обыграла россиянку.