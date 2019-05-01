Под эгидой Федерации ММА состоится первый турнир по ММА в Киеве

Зрителей ждет 14 поединков с 28 лучшими бойцами Украины и Европы.

10 мая в 19:30 в Киеве в ACCO International пройдет первый турнир мирового стандарта по смешанным единоборствам. Организаторами турнира выступаетФедерация ММА, а также новый MMA-промоушн «F1GHT K1NGS».

Зрителей ждет 14 поединков с 28 лучшими бойцами Украины и Европы. Поединки будут сопровождаться шоу-программой и трансляцией на 500 метрах экранов.

Перед турниром участники пройдут процедуру взвешивания и примут участие в открытой тренировке. Победители в каждой весовой категории будут представлять Украину на международных соревнованиях.

Подробно узнать о мероприятии, увидеть список спортсменов, приобрести билеты, можно на официальном сайте «F1GHT K1NGS».

Президент Федерации ММА, один из организаторов турнира — Владимир Сорока — обеспокоен крайне слабой системой отбора, контроля, присуждения побед в среде ММА в Украине. Подобная заангажированность связана с тем, что на коммерческих турнирах судьями и рефери являются сами организаторы (WWFC),что постоянно приводит к «подсуживанию», вытягиванию «своих» спортсменов (прошедший Кубок Президента по самбо).

Организаторы заявляют, что новый турнир F1GHT K1NGS ММА пройдет по всем требованиям мирового спортивного сообщества по ММА (с англ. — смешанные боевые искусства). Пары спортсменов, которые сойдутся в поединке, будет определять жребий в день взвешивания, что обеспечит максимальную прозрачность турнира. При этом каждый бой будет решающим. Победители пройдут дальше по сетке и встретятся в финале сезона - в конце 2019 года.

Стоит отметить, что одной из серьезных проблем в Украине в сфере ММА на сегодняшний день является халатное отношение организаторов турнира итренеров к здоровью спортсменов. Обычным делом считается отсутствие справок о состоянии здоровья, поверхностный осмотр спортсменов перед боем, неоказание или же неграмотное оказание первой медицинской помощи травмированным спортсменам.

Алексей Букатин — главный рефери Федерации ММА в Украине и Николай Васильев — матчмейкерпромоутерской компанииFightKingsзаявляют, что на новом турнире будет обеспечена максимальная медицинская безопасность, спортсмены пройдут тщательное медобследование, а также сдадут анализы на гепатит Б, гепатит С, ВИЧ.

Напомним, что Федерация Профессионального ММА Украины была создана в 2018 году, ее Президентомвыступает мастер спорта международного класса по дзюдо, Чемпион Европы и бывший член Олимпийской сборной Украины — Сорока Владимир.

Основная задача Федерации— регламентировать проведение турниров по ММА, обеспечить профессиональное, объективное и беспристрастное судейство, задать высокие стандарты медицинского сопровождения соревнований и состоянию здоровья выступающих в ММА спортсменов.