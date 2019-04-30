Запорожье разгромило Днепр в решающем матче и завоевало бронзу баскетбольной Суперлиги

Подопечные Валерия Плеханова превосходили соперника в каждой четверти.

В Запорожье состоялся заключительный поединок бронзовой серии плей-офф баскетбольной Суперлиги, в котором местный клуб принимал "Днепр". Это был заключительный матч сезона-2018/2019. До этого команды обменялись домашними и выездными победами и при счете 2-2 вернулись в Запорожье, где серия начиналась.

С разгромным счетом 76:56 в пятой встрече победили хозяева. В итоге баскетболисты "Запорожья" завоевали бронзовые награды чемпионата Украины, сообщает официальный сайт ФБУ.

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Подопечные Валерия Плеханова были лучше соперника в каждой четверти - 20:19, 18:12, 18:13, 20:12. Лучшим игроком встречи стал атакующий защитник "Запорожья" американец Малик Трент, который набрал 15 очков. В составе "Днепра" больше всего набрал Александр Мишула (10 баллов).

Суперлига Пари-Матч. 5-й матч за бронзу

Запорожье - Днепр 76:56 (20:19, 18:12, 18513, 20:12)

Напомним, что чемпионами Украины сезона-2018/2019 стали баскетболисты южненского "Химика". Серебро - у столичного "Киев-Баскета".