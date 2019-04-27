Украинка Харлан выиграла первый отборочный турнир на Олимпиаду-2020

Украинская саблистка стала победительницей Гран-при Сеула.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла первый турнир сезона и первый отборочный турнир на Олимпийские игры-2020 - Гран-при Сеула в Южной Корее.

Об этом в Twitter сообщает НОК Украины.

По ходу соревнований Харлан одолела японку Мисаки Эмуру (15:10), француженку Сару Бальзар (15:14), итальянку Ирен Векки (15:13), венгерку Лизу Пустаи (15:8) и еще одну представительницу Франции Манон Брюне.

В финале Харлан в упорной борьбе выиграла у хозяйки соревнований, олимпийской чемпионки Лондона-2012 Ким Чжи Йон (15:14).

Отметим, что Харлан отпраздновала победу на Гран-при Сеула второй год подряд.

УНИАН также сообщал о том, что украинские каратисты выиграли три золота и серебро на турнире в Марокко.