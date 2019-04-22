цей матеріал доступний українською

Украинские каратисты выиграли три золота и серебро на турнире в Марокко

00:24, 22 апреля 2019
Другое
16 0
Украинцы добыли три золота и одно серебро на турнире Karate1 Premier League в Рабате / НОК Украины

Золотые награды выиграли Анжелика Терлюга в категории до 55 кг, Станислав Горуна – до 75 кг и Валерий Чоботарь – до 84 кг.

Серебро выиграла Галина Мельник – до 68 кг. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. 

Как сообщал УНИАН, в конце марта женская сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по карате.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #карате сборная Украины