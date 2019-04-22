Украинские каратисты выиграли три золота и серебро на турнире в Марокко
00:24, 22 апреля 2019Другое
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Чемпионами соревнований стали Анжелика Терлюга, Станислав Горуна и Валерий Чоботарь.
Украинцы добыли три золота и одно серебро на турнире Karate1 Premier League в Рабате / НОК Украины
Украинские спортсмены сумели добыть три золотых и одну серебряную медаль на турнире Karate1 Premier League в Рабате (Марокко).
Золотые награды выиграли Анжелика Терлюга в категории до 55 кг, Станислав Горуна – до 75 кг и Валерий Чоботарь – до 84 кг.
Серебро выиграла Галина Мельник – до 68 кг. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Как сообщал УНИАН, в конце марта женская сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по карате.
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