Женская сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по карате

Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак не имели себе равных на первенстве континента в разделе командного кумитэ.

Женская сборная Украины выиграла золотую медаль чемпионата Европы по карате в командном кумитэ. Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3). В полуфинале сборная Украины оказалась сильнее команды Италии - 15:8. В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1. За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак. Напомним, что ранее на чемпионате Европы Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали в личных категориях.

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