Женская сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по карате
08:23, 31 марта 2019Другое
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Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак не имели себе равных на первенстве континента в разделе командного кумитэ.
Женская сборная Украины по карате завоевала золото чемпионата Европы / НОК Украины
Женская сборная Украины выиграла золотую медаль чемпионата Европы по карате в командном кумитэ. Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3). В полуфинале сборная Украины оказалась сильнее команды Италии - 15:8.
В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1.
За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак.
Напомним, что ранее на чемпионате Европы Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали в личных категориях.
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