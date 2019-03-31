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Женская сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по карате

08:23, 31 марта 2019
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Женская сборная Украины по карате завоевала золото чемпионата Европы / НОК Украины

Женская сборная Украины выиграла золотую медаль чемпионата Европы по карате в командном кумитэ. Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3). В полуфинале сборная Украины оказалась сильнее команды Италии - 15:8.

В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1.

За сборную Украины выступали Анжелика Терлюга, Галина Мельник, Анита Серегина и Диана Шостак.

Напомним, что ранее на чемпионате Европы Анита Серегина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали в личных категориях. 

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Теги: #карате сборная Украины