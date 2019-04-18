Свитолина снялась с турнира в Штутгарте, ее место займет Цуренко
21:03, 18 апреля 2019Другое
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Пауза в выступлениях Элины затянулась.
Элина Свитолина / твиттер WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с грунтового турнира категории Premier в Штутгарте.
Вместо Свитолиной в основной сетке выступит Леся Цуренко. В квалификации турнира выступит украинка Катарина Завацкая, сообщает TennisLifeNews.
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Турнир в Штутгарте пройдет в период 22-28 апреля. Сообщается, что соревнование пропустят Слоун Стивенс, Даниэль Коллинс, Мария Шарапова и Доминика Цибулкова. Если снимется еще кто-нибудь, то в сетку попадет Виктория Азаренко, которая в эти выходные играет Кубок Федерации в Австралии.
Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после турнира в Майами взяла перерыв в выступлениях, чтобы залечить травму колена.
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