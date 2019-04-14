Орландо обыграл Торонто, победы Сан-Антонио и Бруклина в первых матчах плей-офф НБА

"Голден Стэйт" стартовал с победы над "Клипперс".

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал раунд плей-офф. Состоялись первые четыре встречи первого раунда игр на выбывание. Напомним, что серии идут до четырех побед одного из соперников. «Филадельфия» – «Бруклин» – 102:111 (22:31, 32:31, 28:31, 20:18) «Филадельфия»: Батлер (36 + 9 подборов), Эмбиид (22 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Б. Симмонс (9 + 7 подборов), Редик (5), Харрис (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Марьянович (13), Макконнелл (4), Дж. Симмонс (4), Скотт (3), Болден (2), Смит (0). «Бруклин»: Расселл (26), Харрис (13), Кэрролл (11), Аллен (2), Куруц (0) – старт; Леверт (23), Динуидди (18), Дэвис (12 + 16 подборов), Дадли (4), Грэм (2). В серии впереди «Бруклин» – 1-0 «Торонто» – «Орландо» – 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29) «Торонто»: Ленард (25), Сиакам (24 + 9 подборов), Грин (13), Марк Газоль (13), Лаури (0 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Ванвлит (14), Ибака (5 + 8 подборов), Пауэлл (4), Микс (3). «Орландо»: Огастин (25 + 6 передач), Фурнье (16), Айзек (11 + 8 подборов), Вучевич (11 + 8 подборов), Гордон (10 + 10 подборов) – старт; Картер-Уильямс (10), Росс (10), Берч (6 + 7 подборов), Айванду (5). В серии впереди «Орландо» – 1-0 «Голден Стэйт» – «Клипперс» – 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25) «Голден Стэйт»: Карри (38 + 15 подборов + 7 передач), Дюрэнт (23), Грин (17 + 7 подборов + 7 передач - 6 потерь), Томпсон (12), Казинс (9 + 9 подборов + 6 фолов - 6 потерь) - старт; Белл (0), Жеребко (0), МакКинни (3), Луни (6), Богут (3), Кук (2), Ливингстон (0), Игудала (8) «Клипперс»: Шай (18), Галлинари (15 + 8 подборов), Шемет (3), Беверли (3 + 7 подборов + 7 передач), Зубац (0) - старт; Грин (10), Харрелл (26), Чендлер (2), Робинсон (0), Уильямс (25 + 9 передач), Темпл (0), Уоллес (2), Торнуэлл (0) В серии впереди «Голден Стэйт» – 1-0 «Денвер» – «Сан-Антонио» – 96:101 (20:25, 31:34, 17:13, 28:29) «Денвер»: Харрис (20), Мюррэй (17 + 6 перехватов), Бартон (15 + 10 подборов), Миллсэп (12), Йокич (10 + 14 подборов + 14 передач) - старт; Пламли (4), Крэйг (6), Моррис (2), Бизли (10) «Сан-Антонио»: ДеРозан (18 + 12 подборов), Уайт (16), Олдридж (15 + 8 подборов), Форбс (15), Пелтль (6) - старт; Бертанс (5), Гэй (14), Миллс (4), Белинелли (8) В серии впереди «Сан-Антонио» – 1-0

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