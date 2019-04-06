Атланта украинца Леня потерпела разгромное поражение в матче с Орландо в НБА

"Торонто" уступил "Шарлотт", а "Миннесота" обыграла "Майами".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации. 9 очков украинского центрового Алексея Леня не помогли «Атланте» удержать «Орландо». «Голден Стэйт» взял верх над «Кливлендом», а «Хьюстон» разгромил «Нью-Йорк», сообщает официальный сайт турнира. «Орландо» – «Атланта» 149:113 (42-18, 39-30, 32-32, 36-33) «Орландо»: Фурнье (25), Вучевич (25 + 11 подборов), Айзек (18), Огастин (13 + 7 передач), Гордон(10 + 11 подборов + 7 передач - 6 потерь) - старт; Мартин (2 + 6 фолов), Джефферсон (4), Айвунду(9), Бирч (6), Грант (6), Картер-Уильямс (4), Фразьер (2), Росс (25) «Атланта»: Янг (22 + 7 подборов), Коллинс (20), Принс (15), Лень (9), Андерсон (5) - старт; Картер(11), Бембри (14 + 10 подборов), Хамфрис (3), Дэвис (5), Адамс (9 + 4 перехватов) «Вашингтон» – «Сан-Антонио» 112:129 (32-37, 26-40, 30-28, 24-24) «Вашингтон»: Бил (25), Брайант (19 + 7 подборов), Портис (16 + 9 подборов), Браун мл. (13), Саторански (6) - старт; Робинсон (4), Грин (14), Деккер (3), Рэндл (5), МакРэй (7) «Сан-Антонио»: Олдридж (24 + 7 подборов), Форбс (17), ДеРозан (16), Пелтль (13 + 7 подборов), Уайт (10 + 8 передач) - старт; Юбенкс (2), Мотеюнас (2), Гэй (18), Каннингем (0), Пондекстер (0), Бертанс (10), Миллс (17), Уолкер (0) «Шарлотт» – «Торонто» 113:111 (33-34, 24-31, 33-21, 23-25) «Шарлотт»: Уокер (29 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (10), Бэйкон (8), Бриджес (7), Бийомбо (0) - старт;Камински (22 + 13 подборов), Батюм (3), Эрнангомес (0), Грэм (2), Монк (10), Лэмб (22) «Торонто»: Леонард (29), Лоури (16 + 11 передач), Сиакам (14), Грин (8), Газоль (6) - старт; Ануноби(4), Пауэлл (2), Ибака (20 + 12 подборов), ВанВлит (12), Лин (0) «Оклахома» – «Детройт» 123:110 (30-34, 35-32, 32-30, 26-14) «Оклахома»: Джордж (30 + 8 подборов), Грант (19 + 7 подборов), Уэстбрук (19 + 8 подборов + 15 передач), Адамс (14 + 14 подборов), Фергюсон (2) - старт; Ноэл (6 + 4 перехватов), Паттерсон (0), Моррис (12), Надер (0), Фелтон (6), Шредер (14 + 7 подборов + 10 передач), Диалло (0), Бертон (1) «Детройт»: Гриффин (45 + 7 подборов), Джексон (10), Эллингтон (8), Браун (5), Драммонд (4 + 9 подборов + 5 блокшотов - 5 потерь) - старт; Мэйкер (8), Пачулия (7), Смит (12), Гэллоуэй (11), Робинсон-мл. (0), Томас (0), Кеннард (0) «Миннесота» – «Майами» 111:109 (36-35, 25-34, 29-22, 21-18) «Миннесота»: Шарич (19 + 7 подборов), Уиггинс (18), Таунс (13 + 12 подборов - 11 потерь), Джонс(12), Окоги (6 + 5 перехватов) - старт; Толливер (7), Бэйтс-Диоп (9), Дженг (19), Бэйлесс (5), Рейнолдс (3) «Майами»: Уэйтерс (22), Драгич (15 + 7 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Уинслоу (13 + 7 подборов), Адебайо (8 + 4 перехватов), Олиник (0) - старт; Джонсон (15), Макгрудер (4), Уайтсайд(8 + 7 подборов), Уэйд (24) «Хьюстон» – «Нью-Йорк» 120:96 (32-16, 40-27, 31-21, 17-32) «Хьюстон»: Харден (26 + 8 подборов + 8 передач), Гордон (13), Капела (12 + 15 подборов), Пол (11 + 10 передач), Такер (11) - старт; Кларк (3), Фарид (13), Хаус (2), Чиозза (3), Риверс (7), Грин (9), Шамперт (10) «Нью-Йорк»: Хезонья (16 + 16 подборов + 11 передач), Нокс (13), Робинсон (12 + 9 подборов), Томас(10), Дотсон (7) - старт; Корнет (6), Элленсон (16 + 7 подборов), Дженкинс (8), Гарретт (8) «Индиана» – «Бостон» 97:117 (27-24, 20-34, 27-33, 23-26) «Индиана»: Тернер (15 + 7 подборов), Мэттьюз (10), Янг (10), Джозеф (7 + 8 передач), Богданович (4)- старт; Сабонис (12), Лиф (0), Джонсон (0), МакДермотт (11), О'Куинн (2), Самнер (3), Холидэй(11), Эванс (12 + 7 подборов) «Бостон»: Тейтум (22 + 7 подборов), Ирвинг (17), Хорфорд (11 + 7 подборов), Бэйнс (11 + 11 подборов), Смарт (6) - старт; Оджолей (0), Ябуселе (2), Моррис (11), Тайс (0), Хэйворд (21), Уильямс (4), Розир (3), Уанамейкер (9) «Даллас» – «Мемфис» 112:122 (30-31, 23-34, 31-34, 28-23) «Даллас»: Ли (21 + 7 передач), Джексон (19), Берк (13), Новицки (12 + 7 подборов), Клебер (6) - старт; Финни-Смит (6), Межри (12), Харрис (3), Мэйкон (11), Брокхофф (9) «Мемфис»: Райт (26 + 10 подборов + 14 передач), Холидэй (20), Дорси (17 + 9 подборов), Рэбб (12 + 8 подборов), Кабокло (9) - старт; Уошберн (5), Парсонс (11), Зеллер (10), Картер (10), Ватанабэ (2) «Юта» – «Сакраменто» 119:98 (35-20, 35-24, 26-26, 23-28) «Юта»: Митчелл (23 + 9 передач), Гобер (17 + 11 подборов + 4 блокшотов), Инглс (17 + 7 передач), Краудер (7), Рубио (4) - старт; Кавано (3), Сефолоша (6), Ньянг (8), О'Нил (2), Брэдли (2), Юдо (7 + 8 подборов), Аллен (23 - 6 потерь), Митру-Лонг (0) «Сакраменто»: Хилд (17), Бэгли (13 + 12 подборов - 5 потерь), Бьелица (10), Барнс (7 + 7 подборов), Фокс (4) - старт; Свэниген (4), Уильямс (4), Куфос (6), Феррелл (13), Мэйсон (8), Богданович (10), Брюэр (2) «Финикс» – «Нью Орлеан» 133:126 (31-38, 34-38, 31-23, 21-18, 16-9) «Финикс»: Джексон (35 + 9 подборов), Спалдинг (21 + 13 подборов), Бендер (11 + 10 подборов + 7 блокшотов + 6 фолов), Бриджес (9), Окобо (7) - старт; Мелтон (8), Кроуфорд (28 + 7 передач), Дэниелс (14) «Нью Орлеан»: Рэндл (31 + 14 подборов - 5 потерь), Кларк (24), Пэйтон (14 + 12 передач), Окафор(11), Уильямс (9) - старт; Диалло (12 + 11 подборов), Вуд (17), Хилл (5), Бертанс (3) «Клипперс» – «Лейкерс» 117:122 (30-35, 37-26, 19-23, 31-38) «Клипперс»: Галлинари (27 + 8 передач), Шай (20 + 8 подборов), Темпл (16), Зубац (11 + 8 подборов), Шемет (0) - старт; Харрелл (14 + 8 подборов), Чендлер (5), Робинсон (2), Уильямс (18 + 8 передач), Уоллес (2), Торнуэлл (2) «Лейкерс»: Карусо (32 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (25), МакГи (18 + 10 подборов), Рондо (15 + 12 передач - 6 потерь), Вагнер (5) - старт; Уильямс (12), Мускала (9), Джонс (5 + 10 подборов), Бонга (1) «Голден Стэйт» – «Кливленд» 120:114 (36-26, 32-23, 31-35, 21-30) «Голден Стэйт»: Карри (40 + 7 передач), Грин (20 + 8 подборов), Дюрэнт (15 + 8 передач), Томпсон(11), Богут (6 + 7 подборов) - старт; Жеребко (6), Белл (4), МакКинни (0), Луни (4), Ливингстон (0), Кук (14), Ли (0) «Кливленд»: Секстон (27), Осман (15), Нэнс-младший (13 + 14 подборов), Томпсон (12), Найт (6) - старт; Крисс (2), Жижич (12), Кларксон (10), Стаускас (4), Нваба (13 + 7 подборов) «Денвер» – «Портленд» 119:110 (22-29, 34-21, 28-37, 35-23) «Денвер» Миллсэп (25 + 7 подборов), Мюррэй (23), Йокич (22 + 13 подборов + 9 передач), Харрис(6), Бартон (4) - старт; Пламли (4), Крэйг (18 + 7 подборов), Моррис (8), Бизли (9) «Портленд»: Кантер (24 + 7 подборов), Худ (17), Лиллард (14 + 8 передач), Амину (12 + 14 подборов), Харклесс (9) - старт; Коллинс (4), Ленард (0), Лэйман (15), Тернер (15)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter