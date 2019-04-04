"Увидимся в октагоне": Конор Макгрегор объявил о возвращении в ММА

Об уходе из спорта ирландец объявлял 9 дней назад.

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил в своем твиттере о возвращении в ММА (смешанные боевые искусства).

«Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Увидимся в октагоне», - написал Макгрегор.

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О завершении спортивной карьеры 30-летний боец объявлял 26 марта. После этого он устроил перепалку в соцсетях со своим бывшим соперником по UFC Хабибом Нурмагомедовым из России, но позже удалил оскорбительные твиты.

Помимо этого, стало известно, что в отношении спортсмена ведется расследование о сексуальном насилии.

В апреле 2016 года Конор Макгрегор уже объявлял об уходе из смешанных единоборств, но спустя некоторое время изменил свое решение.