Украинские каратисты Серегина и Горуна выиграли бронзу чемпионата Европы

Первенство континента проходит в Испании до 31 марта.

Украинцы Анита Серегина и Станислав Горуна добыли бронзовые медали на чемпионате Европы по карате, которій проходит в испанской Гвадалахаре.

Серегина добыла медаль в категории до 61 кг, Горуна занял также третье место в категории до 75 кг. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Как сообщал УНИАН, 54-й чемпионат Европы проходит в Гвадалахаре с 28-го по 31 марта. Украину на соревнованиях представляют 17 спортсменов.