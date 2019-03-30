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Украинские каратисты Серегина и Горуна выиграли бронзу чемпионата Европы

13:58, 30 марта 2019
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Лидер сборной Украины Анита Серегина завоевала бронзу ЧЕ / sport-xl.org

Украинцы Анита Серегина и Станислав Горуна добыли бронзовые медали на чемпионате Европы по карате, которій проходит в испанской Гвадалахаре.

Серегина добыла медаль в категории до 61 кг, Горуна занял также третье место в категории до 75 кг. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины. 

Как сообщал УНИАН, 54-й чемпионат Европы проходит в Гвадалахаре с 28-го по 31 марта. Украину на соревнованиях представляют 17 спортсменов. 

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Теги: #карате сборная Украины