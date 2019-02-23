Украинцы завоевали 10 медалей в первый день международного турнира по самбо в Минске

В активе сборной Украины 4 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых наград.

Украинские спортсмены завоевали 10 медалей в первый день международного турнира категории «А» по спортивному и боевому самбо на призы президента Беларуси в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

В активе нашей команды в стартовый день соревнований - 4 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. Чемпионами стали Анатолий Волошинов (до 100 кг, боевой раздел), Анастасия Сапсай (сверхтяжелая категория), Ярослав Давидчук (до 90 кг) и Наталья Смаль (до 72 кг).

Серебро у Екатерины Москалевой (72 кг).

Бронзовые награды завоевали Даниил Белоусов (до 100 кг), Богдан Бабенко и Владислав Кохненко (оба - до 57 кг в боевом самбо), Бачуки Багишвили (до 68 кг, боевое самбо) и Максим Колмаков (до 82 кг, боевое самбо).

В соревнованиях принимают участие представители двух десятков стран. Общее количество участников – три сотни.

В субботу соревнования в Минске будут продолжены, на старт выйдут еще немало представителей Украины.