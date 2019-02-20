Свитолина за час разбила экс-первую ракетку мира Мугурусу на турнире в Дубае

Украинка отдала сопернице лишь три гейма.

Украинка Элина Свитолина разгромила титулованную оппонентку - экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу - в матче 1/8 финала турнира серии WTA Premier 5 в Дубае.

Поединок продолжался всего 62 минуты, сообщает Большой теннис Украины.

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В первой партии украинка взяла три гейма на подаче соперницы, Мугуруса ответила только одним реализованным брейкпоинтом. На старте второго сета испанка впервые сумела защитить свою подачу, однако далее шесть геймов из семи ушли в актив Свитолиной.

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:1, 6:2

Свитолина и Мугуруса встречались в рамках WTA-тура в шестой раз. Мугуруса выиграла только одну очную встречу.

В четвертьфинале Свитолину ждет поединок против еще одной испанки Карлы Суарес Наварро - 26-й в рейтинге WTA. Ей Свитолина проиграла в предыдущих двух встречах.

Напомним, Элина Свитолина защищает титул чемпионки Дубая. На этих соревнованиях она выигрывала два года подряд - в 2017-м и 2018 годах.