Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубаи и сыграет с испанкой Мугурусой

Украинка оказалась сильнее Онс Жабер из Туниса в матче второго круга соревнований.

В Дубаи (ОАЭ) завершился матч второго круга теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Онс Жабер из Туниса.

Матч был прерван из-за отказа соперницы продолжать борьбу во второй партии, при счете 6:7, 0:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

За это время Свитолина сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 69 розыгрышей очка против 54 - у соперницы.

В следующем круге соревнований соперницей украинки будет Гарбинье Мугуруса, которая обыграла Чжэн Сайсай со счетом 7:5, 6:2.