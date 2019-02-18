Свитолина и Цуренко улучшили свои позиции в рейтинге WTA
Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам турнира в Дохе, где Элина дошла до полуфинала, украинка поднялась с седьмого на шестое место.
Лидером рейтинга, как и прежде остается японка Наоми Осака, сообщает сайт WTA.
Финалистка соревнований в Дохе Симона Халеп, обыгравшая Свитолину в полуфинале, переместилась с третьего на второе место. Прошлогодняя чемпионка турнира Петра Квитова, в этом году не выступавшая в Катаре, опустилась со второго на четвертое место, кроме Халеп пропустив вперед и Слоун Стивенс.
Самая титулованная теннисистка современности Серена Уильямс впервые с 2017 года вернулась в топ-10, вытеснив оттуда Каролин Возняцки.
UKR🇺🇦 - Singles🚺 - TOP10🎾 (18/02/2019)— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) 18 лютого 2019 р.
6.@ElinaSvitolina ⬆️1
23.@LTsurenko ⬆️1 (C-H🔥)
34.@D_Yastremska
126.#Kozlova ⬇️1
130.#Kalinina
175.#Zavatska ⬆️2
191.@marta_kostyuk ⬆️4
226.#Bondarenko ⬇️20
291.#Strakhova
299.@oliaianchuk ⬆️1
Свой личный рекорд установила украинка Леся Цуренко. 23-я строчка в рейтинге – ее лучшее достижение за карьеру. Кроме того, свои личные рекорды в рейтинге повторили украинки Катарина Завацкая (175-е место) и Дарья Лопатецкая (305-е место).
Рейтинг WTA
1 (1) Наоми Осака (Япония) - 6970 очков
2 (3) Симона Халеп (Румыния) - 5537
3 (4) Слоун Стивенс (США) - 5307
4 (2) Петра Квитова (Чехия) - 5120
5 (5) Каролина Плишкова (Чехия) - 5055
6 (7) Элина Свитолина (Украина) - 5020
7 (6) Анжелик Кербер (Германия) - 4960
8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885
9 (9) Арина Соболенко (Беларусь) - 3565
10 (11) Серена Уильямс (США) - 3406
23 (24) Леся Цуренко (Украина) - 1950
34 (34) Даяна Ястремская (Украина) - 1386
126 (125) Катерина Козлова (Украина) - 486
130 (130) Ангелина Калинина (Украина) - 473
175 (177) Катарина Завацкая (Украина) - 332
191 (195) Марта Костюк (Украина) - 301