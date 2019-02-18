Свитолина и Цуренко улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Элина Свитолина стала 6-й, а Леся Цуренко установила личный рекорд.

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам турнира в Дохе, где Элина дошла до полуфинала, украинка поднялась с седьмого на шестое место.

Лидером рейтинга, как и прежде остается японка Наоми Осака, сообщает сайт WTA.

Финалистка соревнований в Дохе Симона Халеп, обыгравшая Свитолину в полуфинале, переместилась с третьего на второе место. Прошлогодняя чемпионка турнира Петра Квитова, в этом году не выступавшая в Катаре, опустилась со второго на четвертое место, кроме Халеп пропустив вперед и Слоун Стивенс.

Самая титулованная теннисистка современности Серена Уильямс впервые с 2017 года вернулась в топ-10, вытеснив оттуда Каролин Возняцки.

Свой личный рекорд установила украинка Леся Цуренко. 23-я строчка в рейтинге – ее лучшее достижение за карьеру. Кроме того, свои личные рекорды в рейтинге повторили украинки Катарина Завацкая (175-е место) и Дарья Лопатецкая (305-е место).

Рейтинг WTA

1 (1) Наоми Осака (Япония) - 6970 очков

2 (3) Симона Халеп (Румыния) - 5537

3 (4) Слоун Стивенс (США) - 5307

4 (2) Петра Квитова (Чехия) - 5120

5 (5) Каролина Плишкова (Чехия) - 5055

6 (7) Элина Свитолина (Украина) - 5020

7 (6) Анжелик Кербер (Германия) - 4960

8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4885

9 (9) Арина Соболенко (Беларусь) - 3565

10 (11) Серена Уильямс (США) - 3406

23 (24) Леся Цуренко (Украина) - 1950

34 (34) Даяна Ястремская (Украина) - 1386

126 (125) Катерина Козлова (Украина) - 486

130 (130) Ангелина Калинина (Украина) - 473

175 (177) Катарина Завацкая (Украина) - 332

191 (195) Марта Костюк (Украина) - 301