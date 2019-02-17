Украинец Амосов выиграл бой на турнире ММА Bellator 216
10:33, 17 февраля 2019Другое
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Украинец превзошел бразильца Эрика Силву единогласным решением судей.
Ярослав Амосов выиграл 21-й бой в смешанных единоборствах / twitter.com/BellatorMMA
В Анкасвилле, штат Коннектикут, в ночь на воскресенье состоялся турнир по смешанным боевым искусствам, в рамках которого непобедимый украинец Ярослав Амосов провел очередной бой.
Наш спортсмен встретился с бразильцем Эриком Силвой в бое основного карда Bellator 216, сообщает официальный сайт турнира.
Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей - 29-28, 30-27, 29-28.
Непобедимый Амосов провел 21 поединок в смешанных единоборствах, а в Bellator впервые выступил минувшим летом. В дебютном поединке украинец триумфовал над Джеральдом Харрисом.
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