Украинец Амосов выиграл бой на турнире ММА Bellator 216

Украинец превзошел бразильца Эрика Силву единогласным решением судей.

В Анкасвилле, штат Коннектикут, в ночь на воскресенье состоялся турнир по смешанным боевым искусствам, в рамках которого непобедимый украинец Ярослав Амосов провел очередной бой.

Наш спортсмен встретился с бразильцем Эриком Силвой в бое основного карда Bellator 216, сообщает официальный сайт турнира.

Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей - 29-28, 30-27, 29-28.

Непобедимый Амосов провел 21 поединок в смешанных единоборствах, а в Bellator впервые выступил минувшим летом. В дебютном поединке украинец триумфовал над Джеральдом Харрисом.