Джима провалила гонку преследования этапа Кубка мира по биатлону
В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где украинка Юлия Джима не смогла удержаться в 10-ке лучших спортсменок мира.
Джима стартовала 10-й по итогам спринтерской гонки, но финишировала лишь на 33-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка совершила четыре промаха на огневых рубежах (1+0+1+2) и отстала от победительницы гонки на 2 минуты 46,7 секунды.
Другая украинка Яна Бондарь совершила 6 (1+0+2+3) промахов и отстала на 4 минуты 58.9 секунды от победительницы.
Еще одна украинка Надежда Белкина не вышла на старт.
Победу в этой гонке разделили немецкие биатлонистки. Дениз Херманн с результатом 28 минут 03.4 секунды опередила Франциску Хильдебранд на 4,2 секунды. Третье место на счету Кайсы Маккарайнен из Финляндии - 16,7 секунды отставания.