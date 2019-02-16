Джима провалила гонку преследования этапа Кубка мира по биатлону

Украинка выпала из Топ-10 и финишировала на 33-м месте в персьюте.

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где украинка Юлия Джима не смогла удержаться в 10-ке лучших спортсменок мира.

Джима стартовала 10-й по итогам спринтерской гонки, но финишировала лишь на 33-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка совершила четыре промаха на огневых рубежах (1+0+1+2) и отстала от победительницы гонки на 2 минуты 46,7 секунды.

Другая украинка Яна Бондарь совершила 6 (1+0+2+3) промахов и отстала на 4 минуты 58.9 секунды от победительницы.

Еще одна украинка Надежда Белкина не вышла на старт.

Победу в этой гонке разделили немецкие биатлонистки. Дениз Херманн с результатом 28 минут 03.4 секунды опередила Франциску Хильдебранд на 4,2 секунды. Третье место на счету Кайсы Маккарайнен из Финляндии - 16,7 секунды отставания.