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Джима провалила гонку преследования этапа Кубка мира по биатлону

19:56, 16 февраля 2019
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Юлия Джима провалила гонку преследования этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити / НОК Украины

В Солт-Лейк-Сити (США) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где украинка Юлия Джима не смогла удержаться в 10-ке лучших спортсменок мира.

Джима стартовала 10-й по итогам спринтерской гонки, но финишировала лишь на 33-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка совершила четыре промаха на огневых рубежах (1+0+1+2) и отстала от победительницы гонки на 2 минуты 46,7 секунды.

Другая украинка Яна Бондарь совершила 6 (1+0+2+3) промахов и отстала на 4 минуты 58.9 секунды от победительницы.

Еще одна украинка Надежда Белкина не вышла на старт.

Победу в этой гонке разделили немецкие биатлонистки. Дениз Херманн с результатом  28 минут 03.4 секунды опередила Франциску Хильдебранд на 4,2 секунды. Третье место на счету Кайсы Маккарайнен из Финляндии - 16,7 секунды отставания.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира#Юлия Джима