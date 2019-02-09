Женская сборная Украины провалила эстафету в рамках этапа КМ по биатлону

Украинки показали 14-й результат на финише дистанции.

В Кэнморе (Канада) в ночь на субботу состоялась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины провалила дистанцию.

Наша команда заняла итоговое 14-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Укураинки выступали в следующем составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Надежда Белкина и Яна Бондарь.

На первых двух этапах две Юлии благодаря точной стрельбе (использовали всего по 1 дополнительному патрону) не позволяли соперницам намного опережать себя и сохрнаняли позиции в Топ-6. Но впоследствии команду подвели грубые ошибки на огневых рубежах. Белкина преодолела штрафной круг после стрельбы лежа, а Бондарь отправилась сразу на два круга после стрельбы из положения стоя.

Таким образом, итоговое отставание от победительниц гонки составило 6 минут 09,3 секунды 14-е место..

В актив сборная Украины может записать себе разве тот факт, что не отстала на круг по дистанции от лидера и не была дисквалифицирована по ходу гонки, став последней из команд-участниц дохавших до финиша. Команды занявшие15-18 места были снять с дистанции по ходу соревнований.

Победу в гонке одержала команда Германии, преодолевшая штрафной круг - 1+12 - 1 час 10 минут 16.3 секунды. На втором месте сборная Норвегии (2+7, +30.2) на третьем - команда Франции (0+12, +41.6).