Международный союз биатлонистов одобрил переход россиянки в сборную Украины

Анастасия Рассказова сменила гражданство.

В адрес Федерации биатлона Украины пришло письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой.

Спортсменка может быть теперь заявлена за уккраинскую национальную команду в любом соревновании, сообщает Биатлон Украины.

Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).