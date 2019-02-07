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Международный союз биатлонистов одобрил переход россиянки в сборную Украины

13:05, 07 февраля 2019
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Анастасия Рассказова будет выступать за сборную Украины / biathlon.com.ua

В адрес Федерации биатлона Украины пришло письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой.

Спортсменка может быть теперь заявлена за уккраинскую национальную команду в любом соревновании, сообщает Биатлон Украины.

Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском  Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском  Шушене (6-10 марта).

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Теги: #сборная Украины#биатлон