Международный союз биатлонистов одобрил переход россиянки в сборную Украины
13:05, 07 февраля 2019Другое
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Анастасия Рассказова сменила гражданство.
Анастасия Рассказова будет выступать за сборную Украины / biathlon.com.ua
В адрес Федерации биатлона Украины пришло письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой.
Спортсменка может быть теперь заявлена за уккраинскую национальную команду в любом соревновании, сообщает Биатлон Украины.
Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).
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