Ястремская претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA

Украинка вышла в третий круг Australian Open и выиграла турнир в Хуахине.

Украинская теннисистка претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA в январе.

В прошлом месяце украинка дошла до третьего круга Australian Open, где потерпела поражение от Серены Уильямс, также Ястремская дошла до четвертьфинальной стадии International в Хобарте, а "вишенкой на торте" стала победа на International в Хаухине. Об этом сообщает iSport.ua.

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Ее соперницами стали:

Даниэль Коллинз, США – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).

Аманда Анисимова, США – четвертый круг Australian Open в 17 лет

Эшли Барти, Австралия – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open.

Ранее сообщалось, что Ястремская побила рекорд Свитолиной.