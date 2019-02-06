Ястремская претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA
Украинская теннисистка претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA в январе.
В прошлом месяце украинка дошла до третьего круга Australian Open, где потерпела поражение от Серены Уильямс, также Ястремская дошла до четвертьфинальной стадии International в Хобарте, а "вишенкой на торте" стала победа на International в Хаухине. Об этом сообщает iSport.ua.
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Ее соперницами стали:
Даниэль Коллинз, США – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).
Аманда Анисимова, США – четвертый круг Australian Open в 17 лет
Эшли Барти, Австралия – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open.
Ранее сообщалось, что Ястремская побила рекорд Свитолиной.