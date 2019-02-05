НХЛ: Лос-Анджелес в овертайме одолел Рейнджерс, Торонто разгромил Анахайм

В НХЛ состоялось четыре матча.

4 февраля в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялось 4 матча Вашему вниманию результаты прошедших поединков. Торонто – Анахайм – 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – Таварес (Готье, Юнссон), 2:0 – Юнссон (Маззин, Марло), 3:0 – Маззин (Юнссон, Гардинер), 3:1 – Ракелль (Мэнсон, Линдхольм), 4:1 – Браун (Маззин, В. Нюландер), 5:1 – В. Нюландер (Хайман), 6:1 – Юнссон (Таварес, Хайман) Филадельфия – Ванкувер – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – Кутюрье (Патрик, Конекны), 2:0 – Ворачек (Вароне), 2:1 – Босер Читайте такжеНХЛ: Вашингтон уступил Бостону, Монреаль переиграл Эдмонтон Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, ОТ) Шайбы: 1:0 – Крайдер (Зибанежад, Деанджело), 1:1 – Кемпе (Хагелин, Ковальчук), 2:1 – Зибанежад (Стаал, Зукарелло-Асен), 2:2 – Копитар (Ковальчук), 3:2 – МакКуайд (), 3:3 – Кемпе (Амадио, Тоффоли), 3:4 – Тоффоли (Кемпе) Даллас – Аризона – 5:4 (0:1, 1:1, 4:2) Шайбы: 0:1 – Экман-Ларссон (Келлер, Казинс), 1:1 – Хинтц (Хейсканен, Спецца), 1:2 – Коннотон (Арчибальд, Любушкин), 2:2 – Бенн (Клингберг, Сегин), 3:2 – Янмарк-Нюлен (Комо, Дикинсон), 4:2 – Факса (Гурьянов, Хейсканен), 4:3 – Хиностроза (Оэстерле, Крауз), 4:4 – Гальченюк (Келлер, Казинс), 5:4 – Сегин (Радулов, Бенн)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter