«Днепр» на выезде вырвал победу у «Кременчука» в овертайме матча УХЛ

Подопечные Дмитрия Пидгурского во второй раз в сезоне переиграли «Кременчук»

В Кременчуге состоялся заключительный поединок 32-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором лидер первенства, херсонский «Днепр», в овертайме выиграл у местного «Кременчука».

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт лиги.

Как и прогнозировалось, встреча первой и третьей команды чемпионата выдалась боевой – никто не хотел уступать. Поэтому оба коллектива в первую очередь думали о защите собственных владений. Стартовый период больше запомнился удалениями и борьбой на каждом участке льда, чем острыми голевыми моментами. Как итог – справедливые нули на табло.

Вторая 20-минутка не сильно отличалась от первой: команды действовали до ошибки своего соперника. Инициатива отходила по очереди от одного клуба к другому. И всё-таки хозяева площадки забили на последней минуте периода. Виктор Тютченко убежал в контратаку, отпасовал на Артёма Шиманского, который точно бросил в дальний угол ворот Олега Петрова – 1:0.

Херсонцы бросили все силы в атаку после перерыва. Оборона «Кременчука» сдерживала натиск оппонентов больше половины периода, однако игроки «Днепра» добились своего. Андрей Жвачкин с передачи Николая Коляды сравнял счёт за четыре с половиной минуты до финальной сирены. Заключительные моменты поединка прошли в острой борьбе, но результат на табло больше не менялся.

Счёт 1:1 означал то, что в четвёртый раз из семи поединков командам нужно было выявлять сильнейшего в овертайме. В дополнительное время гораздо ближе к победе были подопечные Дмитрия Пидгурского: сперва вратарь хозяев Никита Гордюшин парировал буллит после фола Алексея Зайцева, а затем спас свою команду после выхода один на один от Николая Коляды. В третий раз голкипер был бессильным – Кирилл Бондаренко удачно сыграл на добивании и принёс своему клубу такую нужную победу.

Теперь отрыв «Днепра» от «Донбасса» составляет три очка, но у дончан игра в запасе. Следующие матчи в рамках чемпионата УХЛ - Пари-Матч состоятся 26 января: в 13:00 «Белый Барс» сыграет с «Днепром», а в 17:00 «Донбасс» примет «Ледяных Волков».

«Кременчук» – «Днепр» 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Шиманский (Тютченко), 39:20. 1:1 Жвачкин (Коляда), 55:29. 1:2 Бондаренко (Ромащенко), 63:47.