Торонто нанес Вашингтону 7-е поражение кряду в НХЛ

"Монреаль" победил "Аризону", а "Ванкувер" уступил дома "Каролине".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ.

О их результатах сообщает официальный сайт соревнований.

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» - 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бэкстрем. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.

Торонто – Вашингтон – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 1:1 – 19 Кадри (Райлли, В. Нюландер), 1:2 – 23 Овечкин (Кемпни, Оши), 2:2 – 33 Зайцев (Кадри, В. Нюландер), 3:2 – 36 Мэттьюс (Таварес, Райлли), 4:2 – 42 Кадри (Маринчин, Браун), 5:2 – 50 Кадри (В. Нюландер, Браун), 5:3 – 57 Нисканен (Бэкстрем, Оши), 6:3 – 59 Марнер

Монреаль – Аризона – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Друэн (Татар), 1:1 – 38 Гарланд (Келлер, Казинс), 2:1 – 44 Райлли (Юдон, Петри)

Колорадо – Миннесота – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Седерберг (Уилсон, Калверт), 1:1 – 6 Э.Стаал (Койл), 2:1 – 12 Бэрри (Рантанен, Маккиннон), 2:2 – 16 Сперджен (Цукер, Сутер), 2:3 – 27 Э.Стаал (Оберг, Гранлунд), 2:4 – 39 Койл (Э.Стаал, Паризе), 2:5 – 48 Сутер (Оберг, Гранлунд)

Анахайм – Сент-Луис – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Спронг (Линдхольм, Гецлаф), 1:1 – 10 Тарасенко (О′Райлли, Шенн), 1:2 – 22 Сэнфорд, 1:3 – 27 Сундквист (Сэнфорд, Марун), 1:4 – 48 Бозак (Парайко, Шварц), 1:5 – 49 Блэйз (Гуннарссон, Макикерн)

Вегас – Нэшвилл – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Пачиоретти (Штястны, Так), 1:1 – 20 Джохансен, 1:2 – 23 Бонино (Эллис, Уотсон)

Ванкувер – Каролина – 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Нидеррайтер (Ахо, Терявяйнен), 1:1 – 22 Ливо (Хорват, Стечер), 2:1 – 25 Берчи (Босер, Петтерссон), 2:2 – 26 Маккегг (Хэмилтон, Мяэналанен), 2:3 – 33 Нидеррайтер (Ахо), 2:4 – 33 Хэмилтон (Терявяйнен), 2:5 – 36 Терявяйнен (Слэвин, Маккегг)