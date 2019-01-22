Букмекеры назвали фаворита матча Свитолина - Осака в четвертьфинале Australian Open

По мнению букмекеров, украинская теннисистка является аутсайдером матча.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open, за выход в полуфинал турнира будет бороться с японкой Наоми Осакой.

Букмекеры оценили шансы Свитолиной на первый в карьере выход в полуфинал турнира Большого Шлема.

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По мнению букмекеров, украинская теннисистка является аутсайдером матча. На ее победу дается коэффициент 2,23. В то же время на то, что в полуфинал пройдет четвертая ракетка мира Наоми Осака, букмекеры дают коэффициент 1,69.

Отметим, что ранее Свитолина и Осака играли друг против друга пять раз: три победы на счету украинки, дважды сильнее была японская теннисистка. В последний раз теннисистки встречались в прошлом году, и победу праздновала Свитолина. Также отметим, что Наоми и Элина уже встречались на кортах Мельбурна в 2016 году в рамках второго круга, и тогда сильнее оказалась японская теннисистка.

Матч Свитолина - Осака состоится в ночь с 22-го на 23 января по киевскому времени. Начало - около 02.00.